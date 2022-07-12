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Транспорт и связь 12.07.2022 23:07

Казахстан планирует создать собственный паромный флот из 10 судов

Казахстан планирует создать собственный паромный флот, а в порту Актау организовать контейнерный хаб, сообщил представитель комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Касым Тлепов на брифинге в Нур-Султане во вторник.

"В планах у нас есть намерение по строительству собственного паромного флота. В долгосрочной перспективе хотим довести их (паромов - ИФ) количество до 10 единиц", - сказал Тлепов.

Он отметил, что Казахстан постепенно наращивает контейнерный поток, в связи с чем и планирует строительство контейнерного хаба в порту Актау.

Для достижения этих целей ведомство уже прорабатывает вопрос привлечения международных транспортно-логистических компаний, например, PSA International. Кроме того, планируется привлечь таких мировых контейнерных операторов, как COSCO Shipping и Maersk. "Уже определенные проработки с ними ведутся. Это позволит нам привлечь их контейнерный парк и значительно увеличить наши транзитные и экспортные возможности", - сказал Тлепов.

По данным ведомства, в настоящее время у Казахстана есть собственный торговый флот, в частности, четыре сухогруза, которые работают на Каспийском море. До конца года национальный морской перевозчик "Казмортрансфлот" планирует ввести в эксплуатацию еще два контейнеровоза.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ФЛОТ, ПЛАНЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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