Казахстан планирует создать собственный паромный флот из 10 судов

Казахстан планирует создать собственный паромный флот, а в порту Актау организовать контейнерный хаб, сообщил представитель комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Касым Тлепов на брифинге в Нур-Султане во вторник.

"В планах у нас есть намерение по строительству собственного паромного флота. В долгосрочной перспективе хотим довести их (паромов - ИФ) количество до 10 единиц", - сказал Тлепов.

Он отметил, что Казахстан постепенно наращивает контейнерный поток, в связи с чем и планирует строительство контейнерного хаба в порту Актау.

Для достижения этих целей ведомство уже прорабатывает вопрос привлечения международных транспортно-логистических компаний, например, PSA International. Кроме того, планируется привлечь таких мировых контейнерных операторов, как COSCO Shipping и Maersk. "Уже определенные проработки с ними ведутся. Это позволит нам привлечь их контейнерный парк и значительно увеличить наши транзитные и экспортные возможности", - сказал Тлепов.

По данным ведомства, в настоящее время у Казахстана есть собственный торговый флот, в частности, четыре сухогруза, которые работают на Каспийском море. До конца года национальный морской перевозчик "Казмортрансфлот" планирует ввести в эксплуатацию еще два контейнеровоза.