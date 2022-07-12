РФ найдет альтернативу рынку ЕС, но все же потеряет значимую часть добычи нефти - прогноз

РФ сможет переориентировать основные объемы поставок нефти и нефтепродуктов из Европы на другие направления, но все же потеряет значимую часть добычи к концу следующего года, прогнозирует Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA).
"Хотя некоторые грузоотправители из ЕС больше не будут участвовать в торговле российской нефтью и нефтепродуктами, существует достаточное количество танкеров, чтобы перевозить объемы, которые ранее направлялись в Европу, на альтернативные направления. Мы ожидаем, что около половины этих нефтепродуктов пойдет в страны Африки и Азии, а основная часть нефти может найти альтернативных покупателей, в основном в Азии", - говорится в ежемесячном прогнозе EIA.
"Мы также предполагаем, что, учитывая сроки введения санкций (запрет на импорт российской нефти ЕС вводит с декабря 2022 года, нефтепродуктов - с февраля 2023 года - ИФ), владельцы и операторы танкеров смогут получить альтернативные услуги, включая суверенные гарантии или альтернативные полисы страхования и перестрахования, чтобы заменить большую часть тех, которые в настоящее время предоставляются компаниями из ЕС и Великобритании. Некоторые грузоотправители, участвующие в настоящее время в торговле с Россией, добровольно прекратят поставки российской нефти", - пишут аналитики EIA.
В результате введения эмбарго ЕС EIA ожидает снижения добычи нефти в РФ до 9,1 млн б/с к 2024 году.
"Добыча в России в конечном итоге будет зависеть от того, как будут развиваться рынки и торговые потоки в связи с этими санкциями, а также от любых других потенциальных санкций. По нашим прогнозам, производство жидких углеводородов в России упадет в среднем до 10,4 млн баррелей в сутки к IV кварталу 2022 года по сравнению с 11,3 млн баррелей в сутки в I квартале 2022 года. Мы ожидаем, что к концу 2023 года добыча в России упадет до 9,1 млн баррелей в сутки", - говорится в отчете.
EIA прогнозирует, что во II полугодии 2022 года производство жидких углеводородов в РФ составит 10,7 млн б/с (прогноз месячной давности - 10 млн б/с).
"Это увеличение отражает наши ожидания того, что добыча в России сохранится в III квартале 2022 года, прежде чем санкции ЕС вступят в силу в конце 2022 года. Однако мы прогнозируем более значительное падение добычи в России в следующем году, при этом добыча в 2023 году составит в среднем 9,3 млн баррелей в сутки, то есть на 0,2 млн б/с меньше по сравнению с прогнозом прошлого месяца", - отмечает ведомство.
Отдел новостей
Президент Земан поручил расширить экономическое сотрудничество с Азербайджаном – посол в Баку
Алиев принял верительные грамоты посла Чехии
Армянские военные подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на госгранице
«Карабах» вышел во второй раунд квалификации ЛЧ
Глава ВОЗ считает, что пандемия COVID-19 далека от завершения
В Азербайджане за сутки зафиксирован двойной рост случаев заболеваемости COVID-19
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
За пост лидера британских консерваторов поборются 8 кандидатов
Украинские и турецкие переговорщики проведут в Стамбуле встречу по навигации в Черном море
Израиль утвердил новую поставку помощи спасательным службам и гражданским организациям Украины
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ