РФ найдет альтернативу рынку ЕС, но все же потеряет значимую часть добычи нефти - прогноз

РФ сможет переориентировать основные объемы поставок нефти и нефтепродуктов из Европы на другие направления, но все же потеряет значимую часть добычи к концу следующего года, прогнозирует Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA).

"Хотя некоторые грузоотправители из ЕС больше не будут участвовать в торговле российской нефтью и нефтепродуктами, существует достаточное количество танкеров, чтобы перевозить объемы, которые ранее направлялись в Европу, на альтернативные направления. Мы ожидаем, что около половины этих нефтепродуктов пойдет в страны Африки и Азии, а основная часть нефти может найти альтернативных покупателей, в основном в Азии", - говорится в ежемесячном прогнозе EIA.

"Мы также предполагаем, что, учитывая сроки введения санкций (запрет на импорт российской нефти ЕС вводит с декабря 2022 года, нефтепродуктов - с февраля 2023 года - ИФ), владельцы и операторы танкеров смогут получить альтернативные услуги, включая суверенные гарантии или альтернативные полисы страхования и перестрахования, чтобы заменить большую часть тех, которые в настоящее время предоставляются компаниями из ЕС и Великобритании. Некоторые грузоотправители, участвующие в настоящее время в торговле с Россией, добровольно прекратят поставки российской нефти", - пишут аналитики EIA.

В результате введения эмбарго ЕС EIA ожидает снижения добычи нефти в РФ до 9,1 млн б/с к 2024 году.

"Добыча в России в конечном итоге будет зависеть от того, как будут развиваться рынки и торговые потоки в связи с этими санкциями, а также от любых других потенциальных санкций. По нашим прогнозам, производство жидких углеводородов в России упадет в среднем до 10,4 млн баррелей в сутки к IV кварталу 2022 года по сравнению с 11,3 млн баррелей в сутки в I квартале 2022 года. Мы ожидаем, что к концу 2023 года добыча в России упадет до 9,1 млн баррелей в сутки", - говорится в отчете.

EIA прогнозирует, что во II полугодии 2022 года производство жидких углеводородов в РФ составит 10,7 млн б/с (прогноз месячной давности - 10 млн б/с).

"Это увеличение отражает наши ожидания того, что добыча в России сохранится в III квартале 2022 года, прежде чем санкции ЕС вступят в силу в конце 2022 года. Однако мы прогнозируем более значительное падение добычи в России в следующем году, при этом добыча в 2023 году составит в среднем 9,3 млн баррелей в сутки, то есть на 0,2 млн б/с меньше по сравнению с прогнозом прошлого месяца", - отмечает ведомство.

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