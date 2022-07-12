За пост лидера британских консерваторов поборются 8 кандидатов

Глава так называемого "комитета 1922" (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэр Грэм Брэди объявил полный список из восьми кандидатов на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра страны, сообщает во вторник Sky News.

За пост лидера партии поборются бывший глава минфина Риши Сунак, младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт, глава МИД Лиз Трасс, председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, бывший глава МИД Джереми Хант, генеральный прокурор Суэлла Браверман, экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, глава Минфина Надхим Захави.

Остальные политики, намеревавшиеся бороться за пост лидера консерваторов, не смогли заручиться поддержкой достаточного числа членов парламента. В частности, из гонки выбыл бывший глава Минздрава Саджид Джавид. Для участия в борьбе за должность каждый кандидат должен был набрать как минимум 20 голосов от однопартийцев.

Глава МВД Прити Пател и министр обороны Бен Уоллес, которые, согласно результатам нескольких опросов, являлись перспективными потенциальными кандидатами, в итоге решили не выдвигать свои кандидатуры.

Теперь, как отмечает The Guardian, Консервативная партия проведет ряд голосований до тех пор, пока не останется всего два кандидата. Этот процесс стартует уже в среду. После этого члены партии должны будут выбрать своего лидера до дедлайна, установленного "комитетом 1922".

8 июля британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.