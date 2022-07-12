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Регион 12.07.2022 23:09

Украинские и турецкие переговорщики проведут в Стамбуле встречу по навигации в Черном море

В среду в Стамбуле на переговорах по навигации в Черном море сначала состоится встреча украинских и турецких представителей, а затем - расширенная встреча между Украиной, Турцией, ООН и РФ. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграмм-канале.

"Разблокировка украинских портов – это одна из ключевых составляющих глобальной продовольственной безопасности. Нам нужно сделать это как можно скорее. Мы считаем, что вопрос о разблокировании экспорта украинского зерна должен решаться под эгидой ООН. Генсекретарь Антониу Гутерриш вовлечен в этот процесс, мы благодарны ему за это", - написал Ермак.

По его словам, раунд переговоров по навигации в Черном море состоится завтра в Стамбуле. "Там запланирована встреча украинских и турецких представителей. После этого состоится расширенная встреча между Украиной, Турцией, ООН и РФ, на которой должны обсуждаться вопросы функционирования морских коридоров для экспорта зерна. Для Украины вопрос безопасности является ключевым. Подробности расскажу со временем", - написал глава Офиса президента.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, МОРЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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