Украинские и турецкие переговорщики проведут в Стамбуле встречу по навигации в Черном море

В среду в Стамбуле на переговорах по навигации в Черном море сначала состоится встреча украинских и турецких представителей, а затем - расширенная встреча между Украиной, Турцией, ООН и РФ. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграмм-канале.

"Разблокировка украинских портов – это одна из ключевых составляющих глобальной продовольственной безопасности. Нам нужно сделать это как можно скорее. Мы считаем, что вопрос о разблокировании экспорта украинского зерна должен решаться под эгидой ООН. Генсекретарь Антониу Гутерриш вовлечен в этот процесс, мы благодарны ему за это", - написал Ермак.

По его словам, раунд переговоров по навигации в Черном море состоится завтра в Стамбуле. "Там запланирована встреча украинских и турецких представителей. После этого состоится расширенная встреча между Украиной, Турцией, ООН и РФ, на которой должны обсуждаться вопросы функционирования морских коридоров для экспорта зерна. Для Украины вопрос безопасности является ключевым. Подробности расскажу со временем", - написал глава Офиса президента.