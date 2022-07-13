В Азербайджане на 25% подорожал бензин марки Premium Euro-95

В Азербайджане с 13 июля подорожал бензин марки Premium Euro-95 на 25% - до 2 манат ($1,18 по текущему курсу) за 1 литр, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на нефтегазовом рынке.

По его словам, бензин марки Premium Euro-95 в Азербайджане не производится, а в полном объеме спрос удовлетворяется за счет импорта.

«Рост цен на этот вид бензина с подорожанием цен на нефть и нефтепродукты во всем мире», - подчеркнул источник.

Он отметил, что в Грузии цена бензина марки Premium Euro-95 составляет $1,34 за 1 литр, в Турции - $1,46, в Румынии - $1,68.

В 2021 году Азербайджан импортировал 147 тыс. 412,23 т автомобильного бензина Premium Euro-95 (рост на 52%) на сумму $111 млн 106,15 тыс. (рост в 1,9 раза).

Азербайджан в январе-апреле 2022 года импортировал 29 тыс. 980,66 т автомобильного бензина марки Premium Euro-95, что на 35,8% ниже показателя за аналогичный период 2021 года. Стоимость импортированного бензина Premium Euro-95 составила $29 млн 120,83 тыс. (спад на 6,6%).

В частности, за 4 месяца 2022 года поставки из РФ составили 9 тыс. 403,55 т (спад в 4,1 раза) на $8 млн 623,37 тыс. (спад в 3 раза). В целом, на РФ пришлось 31,4% всего импорта бензина Premium Euro-95.

Из Румынии импортировано 6 тыс. 713,35 т на $5 млн 978,55 тыс., из Болгарии - 8 тыс. 919,17 т на $10 млн 365,18 тыс., из Туркменистана - 4 тыс. 944,58 т на сумму $4 млн 153,73 тыс.

А.Азизов