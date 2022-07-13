Число случаев COVID-19 в мире превысило 557,8 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 557 млн 808 тыс. 609, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 355 тыс. 930 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 88 млн 946 тыс. 276 и 1 млн 21 тыс. 838.
Индия - 43 млн 669 тыс. 850 и 525 тыс. 519.
Бразилия - 33 млн 4 тыс. 555 и 674 тыс. 102.
Франция - 32 млн 753 тыс. 754 и 151 345.
Германия - 29 млн 308 тыс. 100 и 142 тыс. 139.
По Великобритании сведения не обновляются с субботы.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды - 818,1. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии - 3 тыс. 127, Франции - 2 тыс. 292, Германии - 1 тыс. 686, Великобритании - 2 тыс. 634. Данные по США не приводятся.
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