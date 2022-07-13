КНДР произвела выстрел из реактивных систем залпового огня

Северная Корея произвела артиллерийский выстрел в Желтое море ранее на этой неделе, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщает южнокорейское информагентство "Ренхап" в среду со ссылкой на источник в министерстве обороны.
Южнокорейские военные утром 11 июля обнаружили один воздушный след, предположительно, оставшийся после артиллерийского выстрела, заявил собеседник агентства.
Подробностей, в частности, о том, откуда был произведен выстрел, источник не предоставил.
Агентство напоминает, что 10 июля Северная Корея произвела два предполагаемых артиллерийских выстрела из реактивных систем залпового огня.
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