КНДР произвела выстрел из реактивных систем залпового огня

Северная Корея произвела артиллерийский выстрел в Желтое море ранее на этой неделе, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщает южнокорейское информагентство "Ренхап" в среду со ссылкой на источник в министерстве обороны.

Южнокорейские военные утром 11 июля обнаружили один воздушный след, предположительно, оставшийся после артиллерийского выстрела, заявил собеседник агентства.

Подробностей, в частности, о том, откуда был произведен выстрел, источник не предоставил.

Агентство напоминает, что 10 июля Северная Корея произвела два предполагаемых артиллерийских выстрела из реактивных систем залпового огня.