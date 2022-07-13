Бразилия хотела бы закупать у России как можно больше дизельного топлива - министр

Бразилия стремится закупать у России как можно больше дизельного топлива, передает бразильский новостной портал UOL со ссылкой на заявление главы МИД Бразилии Карлуса Алберту Франку Франсы.

"Бразилия хотела бы закупить у России столько дизельного топлива, сколько будет возможно", - приводит портал его слова.

Накануне президент страны Жаир Болсонару заявил, что Бразилия может начать получать дизельное топливо из России в течение 60 дней, об этом достигнуты договоренности. Он отметил, что это топливо планируется покупать по гораздо более выгодной цене, чем у других поставщиков.