Власти Шри-Ланки ввели режим чрезвычайного положения после отъезда президента из страны

Власти Шри-Ланки в среду после того, как президент страны Готабая Раджапакса покинул страну, ввели на всей ее территории режим чрезвычайного положения, сообщает Bloomberg.
"Премьер-министр Ранил Викремесингхе ввел чрезвычайное положение на всей территории острова и комендантский час в Западной провинции (на территории которой расположена столица страны Коломбо)", - передаёт Bloomberg.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну и вылетел с супругой и телохранителями на Мальдивские острова.
Пресса отмечает, что он сделал это прежде, чем лишиться властного иммунитета. После того, как стало известно об отъезде президента, толпы протестующих двинулись к президентскому дворцу, полиции пришлось применить слезоточивый газ.
В то же время индийские СМИ отмечали, что номинально Раджапакса пока остается президентом Шри-Ланки, однако председатель парламента Махинда Абейвардена уже получил подписанное президентом письмо об отставке, но его текст пока официально не оглашен. Ожидается, что это произойдет позже в среду.
В минувшие выходные на Шри-Ланке прошли масштабные акции протеста. Участники этих акций ворвались в резиденцию президента, учинив там погром. Звучали требования, чтобы и президент, и премьер-министр ушли в отставку.
Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.
Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.
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