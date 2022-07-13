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Дальнее зарубежье 13.07.2022 12:20

Власти Шри-Ланки ввели режим чрезвычайного положения после отъезда президента из страны

Власти Шри-Ланки в среду после того, как президент страны Готабая Раджапакса покинул страну, ввели на всей ее территории режим чрезвычайного положения, сообщает Bloomberg.

"Премьер-министр Ранил Викремесингхе ввел чрезвычайное положение на всей территории острова и комендантский час в Западной провинции (на территории которой расположена столица страны Коломбо)", - передаёт Bloomberg.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну и вылетел с супругой и телохранителями на Мальдивские острова.

Пресса отмечает, что он сделал это прежде, чем лишиться властного иммунитета. После того, как стало известно об отъезде президента, толпы протестующих двинулись к президентскому дворцу, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

В то же время индийские СМИ отмечали, что номинально Раджапакса пока остается президентом Шри-Ланки, однако председатель парламента Махинда Абейвардена уже получил подписанное президентом письмо об отставке, но его текст пока официально не оглашен. Ожидается, что это произойдет позже в среду.

В минувшие выходные на Шри-Ланке прошли масштабные акции протеста. Участники этих акций ворвались в резиденцию президента, учинив там погром. Звучали требования, чтобы и президент, и премьер-министр ушли в отставку.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, ЧП

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