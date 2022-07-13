В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом в $100 тыс.

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО «Point Azerbaycan», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве. По данным ведомства, уставный капитал компании составляет $100 тыс., она зарегистрирована 10 мая 2022 года. Официальным представителем общества является Эльмир Мириев. Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».