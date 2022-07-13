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ТЭК 13.07.2022 12:00

МЭА не ожидает до октября полного восстановления добычи нефти в Казахстане после просадки в июне

Добыча нефти и конденсата в Казахстане в июне из-за плановых ремонтных работ на нефтяном месторождении Кашаган упала на 370 тыс. баррелей в сутки, до 1,56 млн б/с, пишет в своем отчете Международное энергетическое агентство (МЭА).

С возобновлением 8 июля работы Кашагана общая добыча нефти в стране на момент подготовки отчета восстановилась до более чем 1,7 млн б/с. "Хотя в августе ожидается дальнейшее восстановление, добыча вряд ли полностью восстановится до октября из-за запланированных ремонтных работ на Тенгизском нефтяном месторождении мощностью 600 тыс. баррелей в сутки", - отмечают эксперты.

На данный момент дальнейшего существенного ущерба казахстанским поставкам удалось избежать после того, как Краснодарский краевой суд отменил решение, приостановившее деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) - основной нефтеэкспортный маршрут Казахстана.

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