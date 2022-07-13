Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

12.07 $/bbl +/- WTI 95.84 -8.25 Brent 99.49 -7.61

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 13.07.2022 12:41

МЭА повысило прогноз добычи нефти в России в 2022г с 10,37 до 10,6 млн б/с

Россия в июне снова удивила своим объемом добычи нефти, обеспечив крупнейшее в мире увеличение предложения, поскольку рост внутреннего потребления в значительной степени компенсировал снижение экспорта, пишет МЭА в своем июльском отчете.

По данным агентства, общий объем производства нефти, конденсата и ШФЛУ вырос на 490 тыс. б/с и достиг 11,07 млн б/с, что всего на 330 тыс. б/с ниже уровня, наблюдавшегося до начала военного конфликта на Украине.

"Мы ожидаем, что добыча нефти в России уменьшится в июле вместе с ожидаемым снижением загрузки НПЗ, и полагаем, что она будет продолжать постепенно снижаться по мере поэтапного развертывания эмбарго ЕС на российскую нефть", - считает МЭА.

В результате, полагает МЭА, среднегодовая добыча в 2022 году составит 10,6 млн б/с, что на 260 тыс. б/с меньше по сравнению с прошлым годом. В июне МЭА прогнозировало, что добыча жидких углеводородов в России составит в 2022 году 10,37 млн б/с. "К началу следующего года мы ожидаем закрытия добычи на уровне около 3 млн б/с, что снизит общий объем поставок нефти до 8,7 млн б/с (в этом прогноз не поменялся)", - полагают эксперты.

По оценке МЭА, экспорт российской нефти в июне сократился на 250 тыс. б/с в месячном исчислении до 7,4 млн б/с - самого низкого уровня с августа 2021 года. На этот раз снижение произошло за счет нефти, тогда как отгрузки нефтепродуктов оставались относительно стабильными на уровне 2,4 млн б/с. Между тем, экспортная выручка увеличилась на $700 млн - до $20,4 млрд из-за повышения цен на нефть, что на 40% выше среднего показателя прошлого года, подсчитали в МЭА.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az