МЭА увеличило прогноз роста предложения нефти в 2022г, оценка на 2023г сохранена

Мировые поставки нефти в июне подскочили на 690 тыс. б/с - до 99,5 млн б/с, поскольку устойчивая добыча в России и более высокая добыча в США и Канаде более чем компенсировали резкие потери в Казахстане, связанные с техническим обслуживанием, пишет МЭА в своем ежемесячном отчете.

"Ожидается, что добыча вырастет на 1,8 млн б/с к концу года и достигнет 101,3 млн б/с. Мировые поставки нефти в среднем составят 100,1 млн б/с в 2022 году, а в 2023 году достигнут годовой рекорд в 101,1 млн б/с", - говорится в отчете.

В сравнении с предыдущим отчетом МЭА повысило оценку предложения в 2022 году на 300 тыс. б/с - в июне агентство прогнозировало предложение нефти в мире в объеме 99,8 млн б/с.