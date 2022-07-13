Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

12.07 $/bbl +/- WTI 95.84 -8.25 Brent 99.49 -7.61

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 13.07.2022 12:13

МЭА увеличило прогноз роста предложения нефти в 2022г, оценка на 2023г сохранена

Мировые поставки нефти в июне подскочили на 690 тыс. б/с - до 99,5 млн б/с, поскольку устойчивая добыча в России и более высокая добыча в США и Канаде более чем компенсировали резкие потери в Казахстане, связанные с техническим обслуживанием, пишет МЭА в своем ежемесячном отчете.

"Ожидается, что добыча вырастет на 1,8 млн б/с к концу года и достигнет 101,3 млн б/с. Мировые поставки нефти в среднем составят 100,1 млн б/с в 2022 году, а в 2023 году достигнут годовой рекорд в 101,1 млн б/с", - говорится в отчете.

В сравнении с предыдущим отчетом МЭА повысило оценку предложения в 2022 году на 300 тыс. б/с - в июне агентство прогнозировало предложение нефти в мире в объеме 99,8 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az