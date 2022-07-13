Минэкологии привлекло консультанта для совершенствования проекта Нацстратегии эффективного использования водными ресурсами

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана привлекло ООО «Geo-Su Group» в качестве международного консультанта для совершенствования проекта «Национальная стратегия эффективного использования водными ресурсами». Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам www.tender.gov.az с компанией подписан соответствующий договор. Сумма контракта – 849,01 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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