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ТЭК 13.07.2022 12:26

МЭА: ОПЕК+ в июне отстает от плана на 2,77 млн б/с

Сделка ОПЕК+ в июне исполнялась на 314%, при этом страны ОПЕК исполняли ее на 229%, не-ОПЕК - на 461%, подсчитали аналитики МЭА.

Это означает, что страны ОПЕК+ в июне добывали 38,04 млн б/с в то время как по условиям соглашения могли бы добывать 40,81 млн б/с, таким образом, отставая на 2,77 млн б/с.

По оценке МЭА, Россия увеличила добычу нефти (без учета конденсата) в июне до 9,74 млн б/с против 9,26 млн б/с в мае.

К сентябрю, когда будут исчерпаны нынешние ограничения ОПЕК+, Саудовская Аравия сможет добывать 11 млн б/с. МЭА полагает, что королевство способно поддерживать добычу на уровне около 11 млн б/с в течение длительного периода времени, хотя это может оказаться проблемой, учитывая ее зрелые резервуары.

В то же время, по оценке аналитиков, если понадобится, Эр-Рияд сможет в течение 90 дней нарастить добычу до своего максимума в 12,2 млн б/с (с учетом нейтральной зоны с Кувейтом).

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