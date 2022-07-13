Азербайджан и ЕС обсудили создание рабгруппы по инвестициям

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с главой Директората Еврокомиссии по связям с восточным соседством и институциональному строительству Лоуренсом Мередитом. Об этом Джаббаров сообщил на своей странице в Facebook. «В ходе встречи мы обсудили вопросы создания рабочей группы по инвестициям, возможности инвестиций в государственный и частный сектора. Также состоялось обсуждение потенциальных проектов», - написал Джаббаров. Б.Рустамбеков

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