Bosch вложит 3 млрд евро в подразделение полупроводников к 2026г

Германская Robert Bosch GmbH, ведущий мировой поставщик решений для автомобильной отрасли, инвестирует 3 млрд евро в собственное подразделение по производству полупроводниковой продукции к 2026 году.

Как сообщила компания, часть вложенных средств будет направлена на строительство двух центров разработки в Рейтлингене и Дрездене.

Инвестиции станут частью европейской программы по развитию отрасли микроэлектроники и коммуникационных технологий, которая получила название IPCEI (Important Projects of Common European Interest). В пресс-релизе не уточняется, какую роль в инвестициях Bosch будет занимать Евросоюз.