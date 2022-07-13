Германскую бригаду планируют дислоцировать в Литве в 2025 году, а не в 2027-м

Развертывание немецкой бригады в полном объеме в Литве планируется в середине 2025 года, сообщил председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.
"Могу точно сказать, что план уже на середину 2025 года", - сказал он журналистам.
Заявление парламентария последовало после того, как Минобороны представило комитету в среду планы развития военной инфраструктуры в Литве. Ранее наличие необходимой инфраструктуры для размещения бригады ожидалось к 2027 году, информирует агентство BNS.
По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, для развертывания бригады необходимо построить склады для оружия и инфраструктуру для размещения военных. "Без сомнения, это будут и Паневежис, и Клайпеда, в Сувалькии и на Рудининкском полигоне", - сказал министр журналистам.
В 2017 году в Литве был дислоцирован международный батальон Сил передового базирования НАТО во главе с Германией, но в июне страны договорились расширить его контингент до уровня бригады. Таким образом, количество военных союзников в Литве увеличилось бы в несколько раз. Такую возможность одобрили и лидеры стран Альянса в ходе встречи в Мадриде.
Среди прочего в этом году Литва начала строительство нового военного полигона в Руднинкай и объявила о планах по созданию военных городков в других местах страны на 800 военных каждый. Планируется также расширить казармы, расположенные в Рукле (Йонавский районе), где в настоящее время дислоцируется союзный батальон под командованием Германии.
По словам Анушаускаса, расширяемая военная инфраструктура позволит в будущем дополнительно разместить в стране около 15 тыс. военных, накапливать более крупные военные запасы.
Премьер Азербайджана и губернатор Квемо Картли обсудили перспективы сотрудничества
Президент Земан поручил расширить экономическое сотрудничество с Азербайджаном – посол в Баку
Азерсу получит в 2022г из госбюджета около 19 млн манатов на работы в Карабахе и В.Зангезуре
Азерсу увеличил в 2021г убыток в 1,7 раза, накопленные убытки превышают 7,8 млрд манатов
Число случаев COVID-19 в мире превысило 557,8 млн - университет Хопкинса
«Карабах» вышел во второй раунд квалификации ЛЧ
Глава ВОЗ считает, что пандемия COVID-19 далека от завершения
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Команда «Nar» стала победителем конкурса «Breyn Rinq»
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ