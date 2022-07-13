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Дальнее зарубежье 13.07.2022 15:47

Германскую бригаду планируют дислоцировать в Литве в 2025 году, а не в 2027-м

Развертывание немецкой бригады в полном объеме в Литве планируется в середине 2025 года, сообщил председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

"Могу точно сказать, что план уже на середину 2025 года", - сказал он журналистам.

Заявление парламентария последовало после того, как Минобороны представило комитету в среду планы развития военной инфраструктуры в Литве. Ранее наличие необходимой инфраструктуры для размещения бригады ожидалось к 2027 году, информирует агентство BNS.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, для развертывания бригады необходимо построить склады для оружия и инфраструктуру для размещения военных. "Без сомнения, это будут и Паневежис, и Клайпеда, в Сувалькии и на Рудининкском полигоне", - сказал министр журналистам.

В 2017 году в Литве был дислоцирован международный батальон Сил передового базирования НАТО во главе с Германией, но в июне страны договорились расширить его контингент до уровня бригады. Таким образом, количество военных союзников в Литве увеличилось бы в несколько раз. Такую возможность одобрили и лидеры стран Альянса в ходе встречи в Мадриде.

Среди прочего в этом году Литва начала строительство нового военного полигона в Руднинкай и объявила о планах по созданию военных городков в других местах страны на 800 военных каждый. Планируется также расширить казармы, расположенные в Рукле (Йонавский районе), где в настоящее время дислоцируется союзный батальон под командованием Германии.

По словам Анушаускаса, расширяемая военная инфраструктура позволит в будущем дополнительно разместить в стране около 15 тыс. военных, накапливать более крупные военные запасы.

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