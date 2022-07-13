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Дальнее зарубежье 13.07.2022 15:25

Песков о визите Байдена в СаудАравию: надеемся, что выстраивание отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против нас

В Кремле рассчитывают, что выстраивание отношений Саудовской Аравии с другими мировыми державами, в том числе США, никоим образом не будет направлено против России.

"Мы находимся в рамках договоренностей ОПЕК+, и мы высоко ценим ту работу, которую нам удается делать с нашими партнерами, в том числе ведущими партнерами, такими как Саудовская Аравия. Мы высоко ценим наши интересы, наши отношения и наше взаимодействие с Эр-Риядом", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, угрожает ли российскому экспорту "нефтяная дипломатия" президента США Джо Байдена, который планирует посетить Саудовскую Аравию.

Он добавил: "Мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание отношений и развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас".

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