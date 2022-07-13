Безработица в ОЭСР в мае стабилизировалась на рекордно низком уровне в 5%

Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в мае стабилизировалась на уровне в 5% - минимальном с начала расчета данных в 2001 году.

Две трети стран ОЭСР в мае зафиксировали безработицу на уровне или ниже допандемийных значений, говорится в сообщении организации.

Число безработных в странах ОЭСР в мае практически не изменилось, составив 33,848 млн по сравнению с 33,825 млн в апреле.

Безработица среди женщин в позапрошлом месяце увеличилась впервые с декабря 2020 года - до 5,3% с 5,2%, среди мужчин - осталась на уровне 4,8%. Показатель безработицы среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) опустился до 10,4% с 10,6%, среди людей старшего поколения (25 лет и выше) - остался на уровне 4,3%.

Безработица в еврозоне в мае уменьшилась до 6,6% с 6,7% месяцем ранее, в Европейском союзе - осталась на уровне 6,1%, в США - на уровне 3,6%. В Японии она увеличилась до 2,6% с 2,5%, в Канаде снизилась до 5,1% с 5,2%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.