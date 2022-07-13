Премьер Азербайджана и губернатор Квемо Картли обсудили перспективы сотрудничества

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу в Баку с губернатором региона Квемо Картли Грузии Георгием Дохтуришвили.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию кабинета министров, в ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и многих других сферах.
Х.Насирзаде
Азерсу получит в 2022г из госбюджета около 19 млн манатов на работы в Карабахе и В.Зангезуре
Азерсу увеличил в 2021г убыток в 1,7 раза, накопленные убытки превышают 7,8 млрд манатов
Число случаев COVID-19 в мире превысило 557,8 млн - университет Хопкинса
«Карабах» вышел во второй раунд квалификации ЛЧ
Глава ВОЗ считает, что пандемия COVID-19 далека от завершения
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
США и Израиль объявили о стратегическом партнерстве в технологической сфере
Угроза терроризма по-прежнему актуальна для ЕС - доклад Европола
Безработица в ОЭСР в мае стабилизировалась на рекордно низком уровне в 5%
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Команда «Nar» стала победителем конкурса «Breyn Rinq»
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ