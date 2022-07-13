Премьер Азербайджана и губернатор Квемо Картли обсудили перспективы сотрудничества

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу в Баку с губернатором региона Квемо Картли Грузии Георгием Дохтуришвили. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию кабинета министров, в ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и многих других сферах. Х.Насирзаде

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