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Внешняя политика 13.07.2022 15:19

Премьер Азербайджана и губернатор Квемо Картли обсудили перспективы сотрудничества

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу в Баку с губернатором региона Квемо Картли Грузии Георгием Дохтуришвили.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию кабинета министров, в ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и многих других сферах.

Х.Насирзаде

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Тэги: АСАДОВ, ГРУЗИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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