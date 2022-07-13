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Дальнее зарубежье 13.07.2022 16:25

Угроза терроризма по-прежнему актуальна для ЕС - доклад Европола

Число терактов в 2021 году снизилось, однако терроризм остается реальной угрозой для ЕС, следует из ежегодного "Доклада о террористической ситуации и тенденциях в Европейском союзе, 2022 г.", опубликованного в среду на сайте Европола.

"Выводы доклада подтверждают, что терроризм по-прежнему представляет реальную и актуальную угрозу для ЕС", - заявила в коммюнике исполнительный директор организации Катрин Де Боль.

Согласно докладу, в 2021 году общее количество совершенных, предотвращенных и неудавшихся терактов - 15 - было значительно ниже предыдущего года, когда их было 57. Из четырех совершенных терактов три были предприняты исламистами, и один - ультралевыми.

"В эпоху геополитических потрясений ЕС должен, как никогда, продолжать свои антитеррористические меры", - считает Де Боль. По ее словам, нет никаких сомнений, что геополитические изменения и последствия российской спецоперации на Украине окажут длительное негативное влияние на безопасность ЕС.

По данным Европола, события на Украине "уже привлекли ряд радикализированных лиц из государств-членов ЕС, которые присоединились к военным действиям с обеих сторон".

Кроме того, отмечают авторы доклада, конфликт способен спровоцировать "реакцию и мобилизацию насильственного экстремизма, в частности, в интернете". По мнению исполнительного директора Европола, нужно учитывать прошлые уроки, касавшиеся иностранных боевиков, возвращавшихся после военных действий с Ближнего Востока.

В докладе также обращается внимание на то, что пандемия COVID-19 повлияла на молодежь и несовершеннолетних из-за социальной изоляции и огромного времени, проведенного онлайн, сделав многих из них более уязвимыми для радикализации. Эксперты Европола полагают, что "антиправительственный насильственный экстремизм, отвергающий антикоронавирусные меры", проявился в некоторых государствах-членах ЕС, выразившись в открытых угрозах, посланиях ненависти, распространявшихся в интернете, и в применении насилия.

Европол - полицейское агентство ЕС со штаб-квартирой в Гааге. Его основными задачами являются координация работы национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью и улучшение информационного обмена между национальными полицейскими службами. К основным направлениям деятельности Европола относятся борьба с терроризмом, нелегальной торговлей оружием, наркоторговлей, торговлей людьми, детской порнографией и отмыванием денег.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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