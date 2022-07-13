Главы финансовых ведомств G20 встретятся 15-16 июля, в фокусе внимания - инфляция и валютные риски

Главы финансовых ведомств и председатели центробанков государств G20 встретятся 15-16 июля на индонезийском острове Бали для обсуждения важнейших экономических вопросов, включая глобальное ускорение инфляции, риски суверенных дефолтов и меры обеспечения "мягкой посадки" экономикам, продолжающим восстанавливаться от последствий COVID-19.

Среди других тем для обсуждения - последствия конфликта на Украине и проблемы в отношениях США с Китаем, а также продвижение глобальных инициатив в сфере "зеленой" энергетики, цифрового банкинга и введение глобального корпоративного налога, пишет агентство Bloomberg.

Во главе повестки дня стоят вопросы экономического роста, то есть поддержки восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Мировые центробанки успешно вывели глобальную экономику из финансового кризиса более десяти лет назад, однако теперь они подвергаются критике за то, что допустили ускорение инфляции до максимальных за несколько десятилетий значений.

Более 80 центробанков по всему миру повысили ключевые процентные ставки в этом году, и в последнее время все более популярным становится подъем ставок сразу на 50 базисных пунктов или даже больше.

Федеральная резервная система (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Японии проводят очередные заседания на следующей неделе, и их представители не смогут комментировать денежно-кредитную политику на встрече представителей G20 из-за недельного "периода тишины". ФРС обычно оставляет публичные коммуникации на таких мероприятиях на главу Минфина, отмечает Bloomberg.

Главным вопросом для министра финансов США Джанет Йеллен и ее японского коллеги Сюнъити Судзуки на предстоящей встрече, вероятно, станет динамика курсов доллара и иены. Приток инвестиций в доллары как валюту "тихой гавани" в условиях ухода инвесторов от рисков провоцирует отток капитала из активов других стран, что вынуждает их прибегать к интервенциям на валютном рынке для защиты нацвалют.

Йеллен, встречавшаяся с Судзуки на этой неделе, дала понять, что Штаты не готовы поддерживать валютные интервенции с целью сдерживания ослабления иены относительно доллара.

"Мы считаем, что Япония, США и другие страны G7 должны придерживаться рыночных курсов валют. Лишь в редких и исключительных обстоятельствах интервенции могут быть оправданными, и мы их не обсуждали", - сообщила Йеллен журналистам по итогам встречи с Судзуки.

Поскольку сильный доллар помогает Федрезерву в борьбе с инфляцией, вряд ли стоит ждать каких-то заявлений по этому вопросу по итогам встречи глав финансовых ведомств G20, помимо "выражения обеспокоенности" рисками, связанными с волатильностью валютных курсов, считают эксперты.

Важным вопросом для обсуждения на предстоящей встрече станет растущая вероятность дефолтов развивающихся стран, многие из которых испытывают трудности в условиях высокой инфляции, поскольку их валютные резервы были истощены в период пандемии. Некоторые страны столкнулись с серьезными проблемами в плане продовольственной безопасности - Египет, Турция, Бангладеш и Иран более чем на 60% зависят от поставок пшеницы из России и Украины.

Также главам финансовых ведомств предстоит продолжить обсуждение инициативы по ограничению определенным потолком стоимости экспортируемой Россией нефти. В частности, они рассматривают вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже установленного уровня.

Эксперты не ждут от предстоящей встречи каких-то прорывов в плане реализации налоговой реформы, предусматривающей введение глобального корпоративного налога. Продвижение этой реформы застопорилось из-за политических препятствий, в том числе, в США.