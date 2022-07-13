Нефть перешла к росту

Цены на нефть перешли к росту с апрельских минимумов в ходе торгов в среду.
Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:38 подорожали на $0,84 (0,84%) - до $100,33 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,97 (1,01%) - до $96,81 за баррель.
Накануне Brent упала в цене на 7,1%, WTI - на 7,9%, достигнув минимального уровня с апреля на опасениях рецессии в мировой экономике, возобновления роста заболеваемости COVID-19 в Китае, а также из-за укрепления доллара США.
Некоторые аналитики отмечают, что падение было чрезмерным, и нефть может начать восстанавливаться.
"Brent в настоящий момент перепродана, и фундаментальные показатели не объясняют масштаба наблюдавшегося в последние недели обвала. Рынок остается в дефиците, что отражается в спреде фьючерсов на Brent, и наш прогноз предусматривает, что нехватка предложения сохранится", - написал Уоррен Паттерсон из ING.
Тем временем аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в среду понизили на 110 тыс. б/с оценку мирового спроса нефть в 2021 году - до 97,5 млн б/с, а прогноз на 2022 год изменен с 99,42 млн б/с до 99,2 млн б/с. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 1,7 млн б/с против 1,8 млн б/с месяцем ранее.
Накануне ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2022 году и сообщила, что ожидает увеличения потребления в 2023 году. Минэнерго США тем временем сохранило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2022 год и понизило прогноз добычи на 2023 год.
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