Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

12.07 $/bbl +/- WTI 95.84 -8.25 Brent 99.49 -7.61

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 13.07.2022 17:04

Нефть перешла к росту

Цены на нефть перешли к росту с апрельских минимумов в ходе торгов в среду.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:38 подорожали на $0,84 (0,84%) - до $100,33 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,97 (1,01%) - до $96,81 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 7,1%, WTI - на 7,9%, достигнув минимального уровня с апреля на опасениях рецессии в мировой экономике, возобновления роста заболеваемости COVID-19 в Китае, а также из-за укрепления доллара США.

Некоторые аналитики отмечают, что падение было чрезмерным, и нефть может начать восстанавливаться.

"Brent в настоящий момент перепродана, и фундаментальные показатели не объясняют масштаба наблюдавшегося в последние недели обвала. Рынок остается в дефиците, что отражается в спреде фьючерсов на Brent, и наш прогноз предусматривает, что нехватка предложения сохранится", - написал Уоррен Паттерсон из ING.

Тем временем аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в среду понизили на 110 тыс. б/с оценку мирового спроса нефть в 2021 году - до 97,5 млн б/с, а прогноз на 2022 год изменен с 99,42 млн б/с до 99,2 млн б/с. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 1,7 млн б/с против 1,8 млн б/с месяцем ранее.

Накануне ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2022 году и сообщила, что ожидает увеличения потребления в 2023 году. Минэнерго США тем временем сохранило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2022 год и понизило прогноз добычи на 2023 год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


МЭА практически не изменил оценку роста спроса на нефть в 2022 и 2023гг В 2023 году добыча нефти в Азербайджане по оценке ОПЕК упадет до 0,7 млн б/с Нефть продолжает резко дешеветь ОПЕК сохранил оценку роста спроса на нефть в 2022г - 3,4 млн б/с, в 2023г ждет роста на 2,7 млн б/с - до 103 млн б/с Нефть ускорила падение Нефть дешевеет

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az