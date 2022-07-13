ИВ Баку направит 312 тыс. манатов на ПСД благоустройства Дендрологического парка

Исполнительная власть Баку направит 312 тыс. манатов на подготовку проектно-сметной документации (ПСД) по благоустройству Дендрологического парка. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, структура ИВ «Baki Sheher Esasli Tikinti ve Temir» подписала с ООО «Az.Arxitektura» соответствующий контракт. Б.Рустамбеков

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