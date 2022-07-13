Структура МВД направит свыше 3,1 млн манатов на закупку униформы

Главное управление материально-технического обеспечения МВД Азербайджана подписало контракт с ОАО «Baki Tikish Evi» на закупку униформы.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен контракт, который предусматривает пошив пальто, теплых зимних курток, костюмов для руководителей среднего и старшего звена, летних брюк, одежды для высшего офицерского состава МВД.
Стоимость контракта - 3 млн 161,3 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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