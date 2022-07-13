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Дальнее зарубежье 13.07.2022 16:45

США и Израиль объявили о стратегическом партнерстве в технологической сфере

США и Израиль запускают новый Стратегический диалог на высоком уровне в сфере технологий и реагирования на глобальные вызовы.

"Сегодня президент США (Джо Байден - ИФ) и премьер-министр Израиля Яир Лапид подтверждают приверженность укреплению стратегического партнерства между странами, запустив новый Стратегический диалог на высоком уровне по технологиям, задачей которого является создание американо-израильского технологического партнерства по важным и новым технологиям и решениям глобальных проблем", - говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном на сайте Белого дома.

В документе среди глобальных проблем перечислены такие пункты, как готовность к пандемии, изменению климата, внедрению искусственного интеллекта и надежных технологических экосистем.

Подчеркивается, что такой диалог "также укрепит уже существующие механизмы сотрудничества".

В заявлении уточняется, что встречи в рамках нового диалога будут проходить ежегодно под руководством советников по национальной безопасности. Первая из них запланирована на осень 2022 года, в ходе нее обсудят осуществление конкретных проектов в разных сферах сотрудничества.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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