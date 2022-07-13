Экономисты ФРС оценивают шансы рецессии в 35%

Соединенные Штаты с вероятностью в 35% могут вступить в рецессию до конца следующего года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), говорится в отчете аналитиков центробанка.
В настоящий момент аналитики, включая главу отдела макрофинансового анализа ФРС Андреа Айелло, оценивают курс ДКП как в целом стимулирующий, однако в дальнейшем регулятор перейдет к "умеренно сдерживающей" политике, повысив ставку до 2,5% в конце 2022 года и до 2,8% в конце 2023 года. Соответственно, вероятность рецессии увеличится до 25% в конце этого года и до 35% в конце следующего.
Также эксперты рассмотрели и более негативный сценарий, при котором ставки будут расти быстрее. В этом случае ставка достигнет 5,1% к концу 2023 года, а вероятность рецессии подскочит до 60%.
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