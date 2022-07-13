Проект прокладки подводного электрокабеля между Литвой и Польшей может затянуться до 2028г - Litgrid

Реализация самого дорогого проекта синхронизации энергосистемы Литвы с западноевропейской - кабеля Harmony Link в Балтийское море - может затянуться на 2-3 года, сообщил глава литовской энергокомпании Litgrid Рокас Масюлис журналистам в среду.

Электрокабель может быть проложен в 2027-2028 годах, тогда как до настоящего времени работы предполагалось завершить в 2025 году.

"Кабели нужны абсолютно по всей Европе, нужны они и нам. Поэтому подрядчики уже указывают, что не смогут завершить эти проекты в 2025 году. Речь идет о 2027-2028 годах", - заявил Масюлис.

По словам Масюлиса, объемы прокладки электрических кабелей растут во всем мире.

"Кабельное строительство в мире сейчас также достигло своего апогея. Если обсуждать с производителями кабеля, прокладчиками, то у них проекты на много лет вперед", - пояснил Масюлис.

По словам главы Litgrid, более поздняя реализация проекта Harmony Link не повлияет на процесс синхронизации.

По данным BNS, на прокладку морского кабеля претендуют две компании: один из мировых лидеров по производству и строительству морских и наземных кабельных линий, датская группа NKT Cables Group (ей перешел кабельный бизнес шведской ABB, которая проложила морскую перемычку между Литвой и Швецией NordBalt) и один из крупнейших мировых производителей кабелей - итальянская Prysmian Group.

Между тем, консорциум одной из крупнейших польских строительных групп Budimex и японской Hitachi Energy претендует на строительство преобразовательных подстанций в Литве и Польше. Ранее это подтвердили BNS в Budimex.

Harmony Link мощностью 700 МВТ, протяженностью 330 км и стоимостью 680 млн евро - это вторая перемычка, которая соединит Литву и Польшу. В 2016 году была проложена первая наземная соединительная линия LitPol Link.

Прибалтийские страны планируют синхронизировать свои энергосистемы с европейской через Польшу - через LitPol Link и Harmony Link.