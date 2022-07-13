Власти Узбекистана сократили комендантский час в Каракалпакии

В Узбекистане принято решение о смягчении режима чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана, введенного из-за беспорядков 1-2 июля; соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

"Президентом Республики Узбекистан принято решение о смягчении введенного на территории Каракалпакстана режима чрезвычайного положения, а именно о установлении нового времени действия комендантского часа - с 23 часов до 5 часов вместо с 21 часа до 7 часов", - сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

По его данным, Мирзиеев утвердил данное решение, "принимая во внимание стабилизацию ситуации в Республике Каракалпакстан и возвращение жизни жителей региона в привычное русло".

Указ с изменениями сроков комендантского часа направлен на утверждение в парламент страны.

В столице Каракалпакстана городе Нукус 1-2 июля произошли выступления граждан, связанные с поправками в Конституцию, затрагивающими суверенитет автономии. Правоохранительные органы Узбекистана жестко пресекли массовые протесты. В ходе событий в Нукусе, по официальным данным, погибли 18 человек, пострадали около 250, более 500 человек были задержаны.

Прибывший 2 июля в Нукус президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил сохранить в Конституции страны пункт о суверенитете автономии. Парламент Узбекистана 4 июля заявил о том, что решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.

Власти Узбекистана ввели на территории Республики Каракалпакстан чрезвычайное положение с 3 июля по 2 августа. Генпрокуратура Узбекистана по факту беспорядков возбудила уголовное дело о посягательстве на конституционный строй. Сообщалось, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй".