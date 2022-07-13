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Транспорт и связь 13.07.2022 16:42

Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана за январь-июнь превысил 2 млн человек

Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана в I-ом полугодии 2022 года превысил 2 млн человек, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

По данным авиакомпании, в июне 2022 года в аэропортах было обслужено 530 тыс. человек, что составляет 96% от показателя «допандемийного» 2019 года.

Базовые авиаперевозчики воздушной гавани Баку в I-ом полугодии 2022 года перевезли: AZAL - 618 тыс. человек, лоукостер Buta Airways – 201 тыс. человек. Из них 457 тыс. - пассажиры международных рейсов, что составляет 36% от общего объема международных перевозок.

В июне в Международный аэропорт Гейдар Алиев регулярные рейсы выполняли 24 пассажирские авиакомпании. В десятку самых популярных международных направлений из Баку в июне вошли Стамбул, Москва, Дубай, Тбилиси, Анталья, Абу-Даби, Эр-Рияд, Анкара, Шарджа и Минск. Также в июне из Муската в Баку открыла прямые рейсы авиакомпания Salam Air.

В Азербайджане в настоящее время функционируют 6 международных аэропортов в различных регионах страны.

Суммарно международные аэропорты Азербайджана за 2021 год обслужили 2,93 млн пассажиров, что в два раза больше показателя 2020 года.

Н.Аббасова

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Тэги: АЭРОПОРТЫ, ПАССАЖИРОПОТОК


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