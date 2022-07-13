Токаев назвал предательством действия руководства Комитета нацбезопасности во время январских беспорядков в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает действия бывшего руководства Комитета национальной безопасности (КНБ) во время январских событий предательством.
"Во время трагических январских событий, несмотря на недостойное поведение и предательство ряда руководителей Комитета, многие наши офицеры остались верными присяге, проявили мужество и доблесть", - сказал Токаев, выступая на собрании по случаю 30-летия КНБ.
Высказывания президента приведены в сообщении его пресс-службы.
По словам президента, перед органами нацбезопасности стоит задача обеспечения устойчивого и эффективного функционирования государственных и общественных институтов, защиты безопасности граждан.
"Недавние масштабные конфликты в других странах еще раз наглядно подтвердили, что без стабильности невозможен устойчивый прогресс", - отметил Токаев.
По мнению главы государства, растущая геополитическая напряженность, беспрецедентное санкционное противостояние, распространение гибридных конфликтов порождают принципиально новые вызовы национальной безопасности.
"Стремительная глобализация и тотальная технологическая революция привели к тому, что границы между странами становятся все более прозрачными и открытыми. Нарастает взаимозависимость государств, и в этих условиях усиливается внешнее влияние на информационное и социокультурное пространство Казахстана", - считает Токаев.
"От успешности работы спецслужб в значительной степени зависит не только политическая стабильность внутри государств, но и их устойчивое экономическое развитие, - резюмировал президент.
Бывший глава КНБ республики Карим Масимов, возглавлявший казахстанскую спецслужбу с 2016 года, был задержан 6 января по подозрению в государственной измене. 13 января стало известно о задержании двух его заместителей - Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина. Все они подозреваются в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. В настоящее время они находятся под арестом, их дело расследуется под грифом "совершенно секретно".
В начале января мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Жертвами беспорядков, по официальным данным, стали более 220 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов, военнослужащих.
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