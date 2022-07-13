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ТЭК 13.07.2022 17:04

ЕС готовит рекомендации странам союза по мерам на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ

В ЕС разрабатывают ряд срочных экономических мер, в том числе сокращение использования отопительных систем, чтобы смягчить последствия возможного, по мнению блока, прекращения поставок газа из России, передает Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕС.

"Согласно проекту документа, в Европейской комиссии полагают, что существует значительный риск того, что Москва резко и в одностороннем порядке остановит поставки топлива в этом году. Чтобы к этому подготовиться, комиссия планирует рекомендовать дополнительные меры, которые блоку следует рассмотреть, чтобы ограничить потребление газа", - пишет агентство.

"В проекте содержатся советы странам-членам ЕС, которые включают следующее: переход на другие виды топлива как в промышленности, так и в энергетике, а также информационные кампании по сокращению использования систем отопления и охлаждения и обязательные ограничения на период готовности к кризису", - подчеркивает Bloomberg.

При этом отмечается, что содержание документа могут изменить до его принятия, запланированного на 20 июля.

"Принятие мер сейчас может на треть сократить воздействие внезапного нарушения поставок", - приводит агентство выдержки из проекта документа Еврокомиссии.

В нем подчеркивается, что принятые заранее совместные меры ЕС "снизят необходимость возможного и более болезненного сокращения спроса зимой".

Согласно попавшему в распоряжении агентства тексту ЕК, поставки российского газа в ЕС сейчас составляют менее 30% от среднего показателя с 2016 по 2021 год.

"Ситуация с газом в ЕС переживает критический момент", - говорится в проекте документа комиссии.

Bloomberg пишет, что сокращение поставок газа из России затронуло 12 государств-членов союза.

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