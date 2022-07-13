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Финансы 13.07.2022 17:09

Азерсу увеличил в 2021г убыток в 1,7 раза, накопленные убытки превышают 7,8 млрд манатов

Чистый убыток ОАО «Азерсу» (национальный водный оператор Азербайджана) по итогам 2021 года составил 551,632 млн манатов, что на 70,7% больше показателя за 2020 год.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно консолидированной финансовой отчетности «Азерсу» за 2021 год, опубликованной на сайте общества, доходы общества от оказания услуг абонентам составили 262,947 млн манатов (рост на 42,7%). При этом себестоимость оказанных общества услуг в 2021 году снизилась на 2,1% - до 128,729 млн манатов.

В целом, операционные убытки общества в 2021 году составили 548,122 млн манатов (рост на 71,2%) на фоне повышения в 2,6 раза - до 549,528 млн манатов - прочих операционных расходов.

Согласно отчетности, активы Азерсу в 2021 году выросли на 2% - до 1 млрд 21 млн 630 тыс. манатов. При этом долгосрочные активы увеличились на 1,1% - до 955,362 млн манатов, краткосрочные активы увеличились на 17,8%, до 66,268 млн манатов.

Обязательства общества сократились на 0,7% - до 578,444 млн манатов.

Капитал «Азерсу» по итогам 2021 года составил 443,186 млн манатов (рост на 6%). При этом накопленные убытки общества на начало 2022 года увеличились на 7,6% - до 7 млрд 855,686 млн манатов, дополнительный капитал вырос на 4% - до 7 млрд 92,817 млн манатов. Уставный капитал общества в 2021 году остался на уровне 400 млн манатов. Госинвестиции на начало 2022 года оцениваются в 806,055 млн манатов (рост на 60,8%).

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРСУ, УБЫТОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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