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Макроэкономика 13.07.2022 20:44

Инфляция в США в июне ускорилась до 9,1%, выше прогноза

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 9,1% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению 8,6% в мае и обновила максимум почти за 41 год (с ноября 1981 года).

Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,8%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics, MarketWatch и Bloomberg.

Цены на энергоносители в прошлом месяце подскочили на 41,6%, что является максимальным увеличением с апреля 1980 года. В том числе бензин подорожал на 59,9% (рекорд с марта 1980 года), электричество - на 13,7% (самый значительный подъем с апреля 2006 года), природный газ - на 38,4% (максимум с октября 2005 года).

Рост стоимости продуктов питания стал самым существенным с февраля 1981 года - на 10,4%.

Новые транспортные средства подорожали на 11,4%, подержанные автомобили и грузовики - на 1,7%. Цены на авиабилеты взлетели на 34,1%.

Превысившие прогнозы данные указывают на то, что Федеральной резервной системе, вероятно, придется продолжать цикл агрессивного повышения процентных ставок для того, чтобы взять рост цен под контроль, отмечают экономисты.

Американский ЦБ внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.

Индекс CPI в июне относительно предыдущего месяца повысился на 1,3% при предполагавшемся подъеме на 1,1%. В мае показатель вырос на 1%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в первый месяц лета увеличились на 5,9% в годовом выражении и на 0,7% в помесячном. Эксперты прогнозировали в среднем соответственно 5,7% и 0,6%. В мае повышение составляло 6% за год и 0,6% за месяц.

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Тэги: США, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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