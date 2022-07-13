Йеллен и вице-премьер КНР обсуждали идею введения потолка цен на нефть РФ

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что обсуждала с заместителем премьера Госсовета КНР Лю Хэ возможность введения "потолка" цен на российскую нефть, договорились продолжить работу над этим вопросом, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

"Министр финансов Джанет Йеллен обсудила возможность введения потолка цен на российскую нефть в ходе виртуальной встречи с вице-премьером Китай Лю Хэ, что является одним из признаков американских усилий заинтересовать Китай планом ограничить доход России от продажи нефти", - пишет издание.

В интервью WSJ Йеллен сообщила, что "она и ее китайский коллега продолжат работать над этой идеей".

Издание отмечает, что глава американского Минфина и Лю Хэ провели разговор на прошлой неделе, однако тогда именно об обсуждении вопроса потолка цен на нефть еще не было известно.

Глава Минфина США на этой неделе совершает турне по странам Азии, чтобы обсудить санкции против России и введение потолка цен на российскую нефть. Западные СМИ со ссылкой на документ министерства сообщали, что Йеллен, в частности, 12-13 июля проведет двусторонние встречи в Токио, затем, 15-16 июля, встретится на Бали с должностными лицами из G20, занимающимися финансовыми вопросами, а 19 июля глава американского Минфина собирается провести переговоры в Сеуле.