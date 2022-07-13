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СНГ 13.07.2022 17:49

Транзит санкционных российских грузов через ЕС запрещен для автотранспорта, разрешен по железным дорогам - Еврокомиссия

Еврокомиссия пояснила, что при соблюдении определенных условий не запрещала транзит санкционных российских грузов по железной дороге.

"Подтверждаем, что в соответствии с принятыми ЕС мерами транзит, осуществляемый Россией, санкционных товаров запрещен для автотранспорта. Подобных запретов нет для железнодорожного транспорта, однако у стран-членов ЕС должна быть возможность контролировать этот транзит", - говорится в опубликованных в среду пояснениях ЕК.

"Странам ЕС нужно проверять, чтобы объемы транзита соответствовали средним показателям, зафиксированных в течение последних трех лет. В особенности это касается спроса на основные товары", - подчеркивается в документе. В нем указывается, что ЕС нужно следить, чтобы транзит не использовался для обхода санкций.

При этом в Еврокомиссии отмечают, что "транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения полностью запрещен - вне зависимости от способа транспортировки".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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