Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

12.07 $/bbl +/- WTI 95.84 -8.25 Brent 99.49 -7.61

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.07.2022 18:23

ЕК пояснила, что транзит санкционных российских грузов через ЕС разрешен по ж/д

Еврокомиссия пояснила, что при соблюдении определенных условий не запрещала транзит санкционных российских грузов по железной дороге.

"Подтверждаем, что в соответствии с принятыми ЕС мерами транзит, осуществляемый Россией, санкционных товаров запрещен для автотранспорта. Подобных запретов нет для железнодорожного транспорта, однако у стран-членов ЕС должна быть возможность контролировать этот транзит", - говорится в опубликованных в среду пояснениях ЕК.

"Странам ЕС нужно проверять, чтобы объемы транзита соответствовали средним показателям, зафиксированных в течение последних трех лет. В особенности это касается спроса на основные товары", - подчеркивается в документе. В нем указывается, что ЕС нужно следить, чтобы транзит не использовался для обхода санкций.

При этом в Еврокомиссии отмечают, что "транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения полностью запрещен - вне зависимости от способа транспортировки".

"Цель публикации сегодняшних пояснений - пояснить, каковы правила, и напомнить странам ЕС обязанность пресекать любые попытки обхода рестриктивных мер Евросоюза. В связи с этим Еврокомиссия подчеркивает важность осуществления мониторинга торговых потоков между Калининградской областью и остальной территорией России. Это необходимо, чтобы убедиться, что находящиеся под санкциями товары не попадают на таможенную территорию ЕС", - говорится в документе.

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона изучит опубликованные Евросоюзом материалы по транзиту в Калининград, предоставит подробную информацию.

"Нам теперь нужно их (разъяснения Еврокомиссии) изучить и я думаю, мы предоставим более подробную информацию", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду заявил, что пока окончательных договоренностей по допуску транзита грузов в Калининградскую область нет.

Как сообщалось, после вступления в силу санкций Евросоюза против России Литва 17 июня ограничила транзит стали, черных металлов и других санкционных товаров в Калининградскую область РФ, указав, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии. С 10 июля через Литву в Калининград запрещена перевозка цемента, спирта, изделий из древесины, стекла, алюминия, бумаги, гипса, судовых деталей и некоторой другой продукции российского производства.

Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами. При этом в Москве надеются, что ЕС примет решение об отмене ограничений и даст Литве на этот счет соответствующие разъяснения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ


Похожие новости


Москва готова к "жестким мерам" в отношении Литвы и ЕС из-за калининградского транзита - МИД РФ Глава ЕК признает трудности в реализации планов G7 по ограничению цены на нефть РФ РФ поддерживает диалог с ЕС, довела до Брюсселя свои озабоченности по ситуации вокруг Калининграда - Грушко США и ЕС продолжат работу над сокращением доходов РФ от продажи энергоносителей - Белый дом Из РФ в Европу сейчас поступает в два раза меньше газа, чем в тот же период прошлого года - ЕК Переговоры с Азербайджаном вышли на финишную прямую - еврокомиссар по энергетике

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az