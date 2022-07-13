В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 44%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 91 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 918, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 63 случая. Таким образом, за день суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане выросла на 44,4%.
Шестой день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 719 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 783 тыс. 769 человек (+ 66 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 430 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 878 тестов на коронавирус против 1 тыс. 967 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 991 тыс. 514 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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