Азербайджанские и грузинские города стали побратимами

В ходе визита в Азербайджан губернатора региона Квемо Картли Грузии Георгия Дохтуришвили по четыре города Азербайджана и Грузии - Шамкир и Марнеули, Агстафа и Гардабани, Гейгель и Болниси, Дашкесан и Дманиси - подписали меморандумы о взаимопонимании, в соответствии с которыми они становятся побратимами. Об этом в среду сообщил в фейсбуке министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
«Меморандумы о взаимопонимании, подписанные между городами Шамкир-Марнеули, Агстафа-Гардабани, Гейгель-Болниси и Дашкесан-Дманиси в рамках визита Георгия Дохтуришвили в нашу страну, являются важным вкладом в укрепление и развитие наших связей», - написал он.
Глава ведомства добавил, что на встрече с губернатором Квемо Картли стороны обсудили преимущества и перспективы успешного сотрудничества Азербайджана и Грузии.
Р.Керимов
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