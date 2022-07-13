Азербайджанские и грузинские города стали побратимами

В ходе визита в Азербайджан губернатора региона Квемо Картли Грузии Георгия Дохтуришвили по четыре города Азербайджана и Грузии - Шамкир и Марнеули, Агстафа и Гардабани, Гейгель и Болниси, Дашкесан и Дманиси - подписали меморандумы о взаимопонимании, в соответствии с которыми они становятся побратимами. Об этом в среду сообщил в фейсбуке министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Меморандумы о взаимопонимании, подписанные между городами Шамкир-Марнеули, Агстафа-Гардабани, Гейгель-Болниси и Дашкесан-Дманиси в рамках визита Георгия Дохтуришвили в нашу страну, являются важным вкладом в укрепление и развитие наших связей», - написал он.

Глава ведомства добавил, что на встрече с губернатором Квемо Картли стороны обсудили преимущества и перспективы успешного сотрудничества Азербайджана и Грузии.

Р.Керимов