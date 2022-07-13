Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

12.07 $/bbl +/- WTI 95.84 -8.25 Brent 99.49 -7.61

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 13.07.2022 19:53

Асадов в посольстве Японии выразил соболезнования в связи с кончиной Абэ

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в среду посетил посольство Японии в Баку, где выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

«Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 13 июля посетил посольство Японии в нашей стране и выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося государственного деятеля, бывшего премьер-министра Синдзо Абэ», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Асадов оставил запись в открытой в посольстве книге соболезнований, отметив, что известие о гибели бывшего премьера Японии было воспринято с чувством глубокой скорби. Он подчеркнул, что ныне покойный, посвятивший жизнь служению Родине, пользовался большим авторитетом в мире, высоко оценив его большие заслуги в развитии азербайджано-японский отношений.

Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления на митинге в японском городе Нара, доставлен в больницу, где скончался, несмотря на усилия врачей.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЯПОНИЯ, АЛИ АСАДОВ, СИНДЗО АБЭ


Похожие новости


Азербайджан и Япония в ноябре 2019 г проведут очередное заседание МПК Граждане Азербайджана не пострадали в результате землетрясения в Японии - МИД Президент Азербайджана принял советника премьер-министра Японии по внешней политике SilkWay West Airlines начала выполнение прямых грузовых рейсов из Баку в японский Кансай Баку и Токио отказываются от визового режима для владельцев дипломатических паспортов Баку и Токио обсудили вопросы расширения неэнергетического сотрудничества – МИД Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az