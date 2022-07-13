Асадов в посольстве Японии выразил соболезнования в связи с кончиной Абэ

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в среду посетил посольство Японии в Баку, где выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
«Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 13 июля посетил посольство Японии в нашей стране и выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося государственного деятеля, бывшего премьер-министра Синдзо Абэ», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Асадов оставил запись в открытой в посольстве книге соболезнований, отметив, что известие о гибели бывшего премьера Японии было воспринято с чувством глубокой скорби. Он подчеркнул, что ныне покойный, посвятивший жизнь служению Родине, пользовался большим авторитетом в мире, высоко оценив его большие заслуги в развитии азербайджано-японский отношений.
Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления на митинге в японском городе Нара, доставлен в больницу, где скончался, несмотря на усилия врачей.
Р.Керимов
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