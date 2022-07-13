Нефть Brent подешевела почти до $99 за баррель

Нефтяные котировки слабо снижаются вечером в среду после публикации данных о неожиданном увеличении запасов топлива в Соединенных Штатах.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 по бакинскому времени подешевели на $0,56 (0,56%) - до $98,93 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,29 (0,30%) - до $95,55 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,25 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали сокращения на 1,5 млн баррелей.

Товарные резервы бензина выросли на 5,82 млн баррелей, дистиллятов - на 2,67 млн баррелей. Эксперты ожидали повышения первого показателя на 1 млн баррелей, второго - на 1,7 млн баррелей.

Ранее аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) понизили на 110 тыс. б/с оценку мирового спроса нефть в 2021 году - до 97,5 млн б/с, а прогноз на 2022 год снижен с 99,42 млн б/с до 99,2 млн б/с.