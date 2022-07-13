Нефть Brent подешевела почти до $99 за баррель

Нефтяные котировки слабо снижаются вечером в среду после публикации данных о неожиданном увеличении запасов топлива в Соединенных Штатах.
Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 по бакинскому времени подешевели на $0,56 (0,56%) - до $98,93 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,29 (0,30%) - до $95,55 за баррель.
Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,25 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали сокращения на 1,5 млн баррелей.
Товарные резервы бензина выросли на 5,82 млн баррелей, дистиллятов - на 2,67 млн баррелей. Эксперты ожидали повышения первого показателя на 1 млн баррелей, второго - на 1,7 млн баррелей.
Ранее аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) понизили на 110 тыс. б/с оценку мирового спроса нефть в 2021 году - до 97,5 млн б/с, а прогноз на 2022 год снижен с 99,42 млн б/с до 99,2 млн б/с.
Асадов в посольстве Японии выразил соболезнования в связи с кончиной Абэ
Премьер Азербайджана и губернатор Квемо Картли обсудили перспективы сотрудничества
Президент Земан поручил расширить экономическое сотрудничество с Азербайджаном – посол в Баку
Азербайджанские и грузинские города стали побратимами
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 44%
Число случаев COVID-19 в мире превысило 557,8 млн - университет Хопкинса
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Токаев назвал предательством действия руководства Комитета нацбезопасности во время январских беспорядков в Казахстане
Брат экс-главы КНБ Казахстана задержан при попытке пересечь границу с РФ
ЕК пояснила, что транзит санкционных российских грузов через ЕС разрешен по ж/д
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Команда «Nar» стала победителем конкурса «Breyn Rinq»
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ