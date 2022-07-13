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Дальнее зарубежье 13.07.2022 21:20

В ХАМАС выразили недовольство заявлением Байдена

Палестинское движение ХАМАС выразило недовольство заявлением президента США Джо Байдена по его прибытии в Израиль, сочтя их доказательством того, что американский лидер не намерен защищать интересы палестинцев.

"Заявления Байдена в начале визита в наш регион о том, что он - сионист, показывают его полную приверженность сионистским интересам", - приводят ближневосточные СМИ заявление представителя ХАМАС Хазема Касема.

Он добавил, что комментарии Байдена "подтверждают масштабы преступления некоторых сторон посредствам координации с американцами по формированию альянсов, частью которых является оккупация территорий".

Ранее в среду Байден прибыл в Израиль. "Не нужно быть евреем, чтобы быть сионистом", - сказал американский лидер в аэропорту.

"Я горжусь тем, что могу сказать, что наши отношения с Израиле сильнее, чем когда-либо, и в ходе этого визита мы усилим нашу связь. Мы усилим сотрудничество США и Израиля и приверженность израильской безопасности", - отметил он.

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Тэги: МИР, БЛИЖНИЙ ВОСТОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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