Брат экс-главы КНБ Казахстана задержан при попытке пересечь границу с РФ

Бывший начальник департамента полиции Павлодарской области Казахстана Нурлан Масимов, подозреваемый в коррупции, задержан при попытке пересечь границу с Россией по поддельным документам, сообщило во вторник госагентство по противодействию коррупции.

"В результате оперативно-розыскных мер 13 июля текущего года антикоррупционной службой совместно с Пограничной службой при попытке пересечения государственной границы с Российской Федерацией по поддельным документам на территории Восточно-Казахстанской области задержан Масимов Нурлан Мырзаханович", - говорится в сообщении пресс-службы.

В свою очередь в пресс-службе Комитета нацбезопасности (КНБ) сообщили, что при содействии спецслужб России на восточном участке казахстанско-российской границы при попытке ее незаконного перехода вне пунктов пропуска была задержана группа лиц из числа граждан Казахстана и РФ. Среди них был Масимов, "первоначально представившийся под вымышленными данными", говорится в сообщении.

"В рамках имеющихся договоренностей 13 июля Масимов был передан российской стороной сотрудникам Пограничной службы КНБ, затем, после необходимых фильтрационных и опросных мероприятий, препровожден по компетенции инициатору розыска - Антикоррупционной службе", - рассказали в КНБ.

По данным из открытых источников, Нурлан Масимов приходится двоюродным братом экс-главе Комитета нацбезопасности Казахстана Кариму Масимову, который был задержан 6 января по подозрению в госизмене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий.

22 февраля этого года антикоррупционная служба сообщила, что начала досудебное расследование в отношении Нурлана Масимова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Сообщалось, что его деяния квалифицированы заочно и следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск. За помощь в его поимке антикоррупционное ведомство объявило вознаграждение более чем в 12 млн тенге.