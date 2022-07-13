Мать экс-президента Молдовы Додона стала подозреваемой по делу о коррупции

Матери экс-президента Молдовы Игоря Додона предъявили обвинения в сообщничестве по делу о его незаконном обогащении.
Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры Молдовы, в среду Галину Додон вызвали в прокуратуру. Ей предъявили обвинение в сообщничестве, а также сообщили, что она имеет статус "подозреваемой" в деле о незаконном обогащении.
По данным пресс-службы, во время обыска 24 мая следователи обнаружили в доме матери Додона крупные суммы денег - 689,6 тыс. леев (около 35 тыс. долларов), 17 тыс. евро и $1 тыс., "происхождение которых еще предстоит установить". При этом, часть денег находилась в конверте с партийной символикой Партии социалистов.
"Мы считаем необходимым информировать граждан о ходе следствия, чтобы исключить возможные манипуляции. В демократическом, прогрессивном государстве закон один для всех, независимо от статуса или родственников. Расследование никак не нарушает права и свободы граждан", - подчеркивается в сообщении.
Оппозиционная партия социалистов Молдовы выразила возмущение в связи с допросом матери экс-президента, назвав его "низким и бесчеловечным шагом".
В заявлении на сайте ПСРМ в среду говорится, что "преследование членов семьи бывшего президента лишний раз свидетельствует о заказном характере дела против Игоря Додона". Конечной целью этих мероприятий в ПСРМ считают "давление на партию социалистов как реальную оппозиционную силу правящему режиму, зачистка политического поля и установление однопартийной диктатуры PAS".
Додон был задержан 24 мая после обысков в его доме, офисах, родительском доме и других помещениях. Суд Кишинева отправил его под домашний арест. Додону предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена".
Додон и его партия считают уголовное дело в его отношении "политической расправой" со стороны президента Майи Санду и "давлением на оппозицию". Находясь под домашним арестом, Додон, который, практически ушел из политики в последние полгода, посредством социальных сетей стал активно критиковать нынешние власти.
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