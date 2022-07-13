Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

12.07 $/bbl +/- WTI 95.84 -8.25 Brent 99.49 -7.61

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 13.07.2022 21:30

Мать экс-президента Молдовы Додона стала подозреваемой по делу о коррупции

Матери экс-президента Молдовы Игоря Додона предъявили обвинения в сообщничестве по делу о его незаконном обогащении.

Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры Молдовы, в среду Галину Додон вызвали в прокуратуру. Ей предъявили обвинение в сообщничестве, а также сообщили, что она имеет статус "подозреваемой" в деле о незаконном обогащении.

По данным пресс-службы, во время обыска 24 мая следователи обнаружили в доме матери Додона крупные суммы денег - 689,6 тыс. леев (около 35 тыс. долларов), 17 тыс. евро и $1 тыс., "происхождение которых еще предстоит установить". При этом, часть денег находилась в конверте с партийной символикой Партии социалистов.

"Мы считаем необходимым информировать граждан о ходе следствия, чтобы исключить возможные манипуляции. В демократическом, прогрессивном государстве закон один для всех, независимо от статуса или родственников. Расследование никак не нарушает права и свободы граждан", - подчеркивается в сообщении.

Оппозиционная партия социалистов Молдовы выразила возмущение в связи с допросом матери экс-президента, назвав его "низким и бесчеловечным шагом".

В заявлении на сайте ПСРМ в среду говорится, что "преследование членов семьи бывшего президента лишний раз свидетельствует о заказном характере дела против Игоря Додона". Конечной целью этих мероприятий в ПСРМ считают "давление на партию социалистов как реальную оппозиционную силу правящему режиму, зачистка политического поля и установление однопартийной диктатуры PAS".

Додон был задержан 24 мая после обысков в его доме, офисах, родительском доме и других помещениях. Суд Кишинева отправил его под домашний арест. Додону предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена".

Додон и его партия считают уголовное дело в его отношении "политической расправой" со стороны президента Майи Санду и "давлением на оппозицию". Находясь под домашним арестом, Додон, который, практически ушел из политики в последние полгода, посредством социальных сетей стал активно критиковать нынешние власти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МОЛДОВА, ИГОРЬ ДОДОН


Похожие новости


Запрос адвокатов экс-президента Молдовы Додона об освобождении из-под домашнего ареста отклонен Защита Игоря Додона обжаловала его домашний арест Экс-президенту Молдовы предъявили обвинения в госизмене и коррупции На экс-президента Молдовы завели дело о коррупции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az