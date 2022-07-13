Премьер Молдовы поручила правительству начать подготовку к зиме с учетом повышенных рисков газовых ограничений

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица призвала правительство начать подготовку к зиме, которая "будет очень сложной".

"Нужно быть готовыми к очень сложной зиме, и начать подготовку уже сейчас. У нас было заседание по вопросу подготовки к холодному периоду года, обсудили действия, которые помогут нам подготовиться, а также справиться с определенными рисками. Мы видим, что несколько европейских стран готовятся к повышенным рискам ограничения количества или даже отключения газа", - сказала Гаврилица в среду на заседании правительства.

Она отметила, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет определенные решения, связанные с отказом от автономного газового отопления и подключением государственных учреждений к централизованной подаче теплоносителя.

"Это нужно для того, чтобы иметь альтернативу, и потому, что это будет дешевле", - сказала премьер.

Она также напомнила, что министерство окружающей среды должно составить списки жителей, которых зимой надо будет обеспечить дровами.

"Мэры и представители местных отделов Госканцелярии должны будут собрать заявки от всех желающих получать дрова, после чего министерство и агентство Moldsilva подсчитают объем дров, необходимых на эту зиму", - сказала Гаврилица.

Она объяснила это необходимостью проводить плановые вырубки и не допустить истребления лесов. По словам премьера, бесплатные дрова смогут получать семьи из социально-уязвимых слоев населения, семьи, у которых нет центрального отопления, общественные здания, отапливаемые дровами.