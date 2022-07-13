Хант и Захави выбыли из борьбы за пост премьера Великобритании

Бывший глава британского МИД Джереми Хант и действующий глава Минфина Надхим Захави по итогам первого тура выборов выбыли из борьбы за пост лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, премьера страны, сообщает в среду Sky News.
По итогам голосования британских депутатов-консерваторов Захави получил 25 голосов, а Хант - 18. Для продолжения борьбы им нужно было не менее 30 голосов.
Таким образом, за пост главы тори и премьера Великобритании продолжат бороться бывший глава минфина Риши Сунак (88 голосов), младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт (67 голосов), глава МИД Лиз Трасс (50 голосов), генеральный прокурор Суэлла Браверман (32 голоса), экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох (40 голосов) и председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат (37 голосов).
Процесс выбора нового лидера партии стартовал в среду. Консервативная партия проведет ряд голосований до тех пор, пока не останется всего два кандидата. После этого члены партии должны будут выбрать своего лидера до дедлайна, установленного так называемым "комитетом 1922" (парламентской группой от Консервативной партии в Палате общин Великобритании).
8 июля британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.
Джонсон - премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.
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