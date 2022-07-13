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Дальнее зарубежье 13.07.2022 22:00

Венгрия объявила режим ЧС в сфере энергетики

Власти Венгрии объявили о введении "режима ЧС в сфере энергетики" и приняли ряд ограничительных мер, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на руководителя канцелярии премьера Гергеля Гуляша.

По его словам, в рамках плана действий в этом режиме Венгрия с 1 августа запретит экспорт энергоносителей "в большинстве случаев", а также "попробует закупить дополнительный природный газ на рынке, чтобы восполнить запасы".

Кроме того, отметил Гуляш, Венгрия постарается нарастить добычу газа внутри страны, возобновит работу угольной электростанции и продлит срок эксплуатации работающей в стране АЭС.

Он указал также, что правительство больше не будет обеспечивать неограниченные субсидии на оплату коммунальных услуг. Агентство отмечает, что это программа была одним их ключевых источников народной поддержки премьера Виктора Орбана почти 10 лет. Так, по его словам, с августа жители будет платить по рыночным ценам за газ и электроэнергию за объемы, которые будут превышать средний уровень потребления.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ВЕНГРИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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