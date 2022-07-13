Литва поддержала решение ЕК по ж/д транзиту в Калининград

МИД Литвы поддерживает обновлённые правила Еврокомиссии (ЕК) относительно калининградского транзита и обязуется предотвращать нарушение санкций Евросоюза (ЕС).
"Литва будет эффективно обеспечивать применение санкций путем тщательного мониторинга, принципиальной оценки и эффективной проверки того, не пытается ли Россия злоупотреблять транзитными возможностями", - говорится в заявлении литовского МИД в среду.
"После выявления таких случаев или с учетом интересов национальной безопасности Литва оставляет за собой право в одностороннем порядке предотвратить такие попытки", - отмечается в заявлении.
В министерстве отметили, что предыдущие правила ЕС, которые допускали полный запрет на транзит санкционных товаров через Калининградскую область, были наиболее приемлемыми, однако Литва поддерживает новую интерпретацию, опубликованную Еврокомиссией.
Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой назвала "проявлением реализма и здравомыслия" решение Еврокомиссии вывести из-под действия санкций определенную продукцию в рамках калининградского железнодорожного транзита.
"Это решение, снимающее ограничения для определенной номенклатуры продукции, перевозимой железнодорожным транспортом, - проявление реализма и здравомыслия", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Транзит некоторых российских товаров в Калининград прекратился после вступления в силу санкций ЕС, объявленных в связи с ситуацией в Украине.
В среду Еврокомиссия с определенными оговорками разрешила России перевозить санкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию ЕС.
В пояснении Еврокомиссии говорится, что "странам ЕС нужно проверять, чтобы объемы транзита соответствовали средним показателям, зафиксированных в течение последних трех лет. В особенности это касается спроса на основные товары". В документе указывается, что ЕС нужно следить, чтобы транзит не использовался для обхода санкций.
Несмотря на обновленные правила ЕК, транзит товаров и технологий военного или двойного назначения остается запрещенным, независимо от выбранного способа транспортировки.
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