Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

12.07 $/bbl +/- WTI 95.84 -8.25 Brent 99.49 -7.61

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.07.2022 22:10

Литва поддержала решение ЕК по ж/д транзиту в Калининград

МИД Литвы поддерживает обновлённые правила Еврокомиссии (ЕК) относительно калининградского транзита и обязуется предотвращать нарушение санкций Евросоюза (ЕС).

"Литва будет эффективно обеспечивать применение санкций путем тщательного мониторинга, принципиальной оценки и эффективной проверки того, не пытается ли Россия злоупотреблять транзитными возможностями", - говорится в заявлении литовского МИД в среду.

"После выявления таких случаев или с учетом интересов национальной безопасности Литва оставляет за собой право в одностороннем порядке предотвратить такие попытки", - отмечается в заявлении.

В министерстве отметили, что предыдущие правила ЕС, которые допускали полный запрет на транзит санкционных товаров через Калининградскую область, были наиболее приемлемыми, однако Литва поддерживает новую интерпретацию, опубликованную Еврокомиссией.

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой назвала "проявлением реализма и здравомыслия" решение Еврокомиссии вывести из-под действия санкций определенную продукцию в рамках калининградского железнодорожного транзита.

"Это решение, снимающее ограничения для определенной номенклатуры продукции, перевозимой железнодорожным транспортом, - проявление реализма и здравомыслия", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Транзит некоторых российских товаров в Калининград прекратился после вступления в силу санкций ЕС, объявленных в связи с ситуацией в Украине.

В среду Еврокомиссия с определенными оговорками разрешила России перевозить санкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию ЕС.

В пояснении Еврокомиссии говорится, что "странам ЕС нужно проверять, чтобы объемы транзита соответствовали средним показателям, зафиксированных в течение последних трех лет. В особенности это касается спроса на основные товары". В документе указывается, что ЕС нужно следить, чтобы транзит не использовался для обхода санкций.

Несмотря на обновленные правила ЕК, транзит товаров и технологий военного или двойного назначения остается запрещенным, независимо от выбранного способа транспортировки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, ЕС, РОССИЯ, ТРАНЗИТ


Похожие новости


Боррель: Литва применяет против РФ санкции ЕС, односторонних мер не вводила ЕС хочет положить конец топливной зависимости от России - президент Литвы Еврокомиссия готовится запретить судам под российским флагом входить в морские порты ЕС - премьер Литвы ЕС займётся определением условий для диалога с РФ - президент Литвы Новое соглашение ЕС-Азербайджан будет способствовать расширению диалога между Баку и Брюсселем – президент Литвы ЕС выделяет 17 млн евро на проекты приграничной сферы Литвы и России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az