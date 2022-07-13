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Регион 13.07.2022 22:11

В Турции анонсировали создание координационного центра по вывозу украинского зерна

Представители Турции, России, Украины и ООН в ходе переговоров по теме экспорта украинского зерна договорились создать координационный центр в Стамбуле, сообщили в среду в турецком Минобороны.

"Участники четырехсторонней встречи согласились создать координационный центр в Стамбуле по (решению вопроса - ИФ) экспорта украинского зерна", - приводит агентство "Анадолу" слова главы Минобороны Турции Хулуси Акара.

Кроме того, по данным турецких СМИ, Акар пояснил, что стороны достигли согласия по системе совместного контроля зерна в портах. Также, по его словам, представители Турции, России и Украины планируют провести еще одну встречу на следующей неделе.

Министр также отметил, что стороны согласовали "основные технические принципы" осуществления вывоза зерна.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, ООН, ЗЕРНО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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