В Турции анонсировали создание координационного центра по вывозу украинского зерна

Представители Турции, России, Украины и ООН в ходе переговоров по теме экспорта украинского зерна договорились создать координационный центр в Стамбуле, сообщили в среду в турецком Минобороны.
"Участники четырехсторонней встречи согласились создать координационный центр в Стамбуле по (решению вопроса - ИФ) экспорта украинского зерна", - приводит агентство "Анадолу" слова главы Минобороны Турции Хулуси Акара.
Кроме того, по данным турецких СМИ, Акар пояснил, что стороны достигли согласия по системе совместного контроля зерна в портах. Также, по его словам, представители Турции, России и Украины планируют провести еще одну встречу на следующей неделе.
Министр также отметил, что стороны согласовали "основные технические принципы" осуществления вывоза зерна.
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